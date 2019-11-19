為顧及觀眾安全 周杰倫「嘉年華」巡演香港站宣佈延期 12:532019/11/19 中時 許政榆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天王周杰倫（周董）2019年全新巡演《嘉年華》原訂12月6日到15日在香港迪士尼樂園舉行6場演唱會，今日香港主辦單位寶輝娛樂於官方臉書發布訊息，鑑於目前社會環境有未能預測之交通情況下，顧及觀眾安全作為最大考量的前題，商議後決定延期演出，2周後公佈退票方式，延期日期將於2020年1月底前公佈。 周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會2019香港站，主辦方今日以顧及觀眾安全為由宣佈延期。（翻攝臉書） (中時 ) #延期 #嘉年華 #巡演 #香港 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 昱擎安全牙科植體 提供安全選項 04:092019/11/15 產業．科技 世平興業 獲海關AEO認證 15:412019/11/15 財經 華剛茶業獲衛生安全最高5星級製茶廠肯定 16:122019/11/15 財經 香港城市大學：占校黑衣人疑非該校師生 21:362019/11/16 兩岸 華為聲明：設備從未有過嚴重安全漏洞 16:172019/11/17 財經 港警裝甲車推進 遭示威者汽油彈逼退 22:562019/11/17 兩岸 已到最危急之際 港將全面平亂 04:102019/11/18 焦點新聞 人民日報刊評論員文章 暗示不會再拖 04:102019/11/18 焦點新聞 當安全名單已不安全 04:102019/11/19 時論廣場 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 娛樂熱門新聞 林志玲為何選擇高調出嫁？網揭原因一面倒心疼… - 娛樂 澤尻英龍華認毒！多種毒品竟已用10多年 - 娛樂 林志玲微醺私密片曝光 閨密揭女神真實面 - 娛樂 爆年輕演員耍大牌 劉德華片場起爭執！公司開腔了 - 娛樂 節目安排坐角落冷落林心如？ 劉濤挨轟嗆：別只看表面 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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