天王周杰倫（周董）2019年全新巡演《嘉年華》原訂12月6日到15日在香港迪士尼樂園舉行6場演唱會，今日香港主辦單位寶輝娛樂於官方臉書發布訊息，鑑於目前社會環境有未能預測之交通情況下，顧及觀眾安全作為最大考量的前題，商議後決定延期演出，2周後公佈退票方式，延期日期將於2020年1月底前公佈。

周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會2019香港站，主辦方今日以顧及觀眾安全為由宣佈延期。（翻攝臉書）

(中時 )