節能減碳已是全球的共同挑戰，環保署長張子敬今（19）表示，台灣為世上少數將溫室氣體減量目標納入法律規範的地方，不過他也坦言原計畫2020年減碳排2%的目標極具挑戰性，但會循序努力。

以燃料燃燒來說，台灣年碳排放已有了0.1%成長率，雖與2020年減少2％的碳排放目標還有段距離，但其成長率已逐漸趕上日本等減碳作為先驅的國家，證明我國節能減碳與能源轉型已有相當成果。

張子敬說「溫室氣體減量及管理法」自2015年施行至今已滿四年，環保署為加速減碳進度及深化執行，將啟動溫管法修法作業，強化部門減碳責任及監督機制，在多方策略相輔相成下為下一階段更深度的減碳作好準備。

張子敬也說，諸如碳交易、碳稅及相關配套措施仍在研擬階段，在推動上有一定難度，也由於現行相關法規不盡完善，因此預計明年三月開始會結合各方專業與意見進行空管法的修法，但也坦言距離2%達標須更多時間。

(中時 )