「第一名模」林志玲與「放浪兄弟」成員AKIRA本月17日於台南舉辦婚禮，行程包含嫁娶儀式、婚宴及After party，從天還大亮一路熱鬧到深夜，除了台灣媒體一路追蹤報導外，現場也擠滿關心的民眾，每個人都從志玲姊姊的婚禮中，感受到幸福喜悅的氛圍，空前盛大的規模與話題性，被稱為根本是「全台嫁女兒」的概念，且因話題性太高，日網從原本不太著墨此事，到後來林志玲、AKIRA婚禮登上日本雅虎首頁，日本網友因此在網路上熱議這場婚禮，盛讚林志玲凍結時空「真的是絕世美女」。

林志玲貴為台灣第一名模，而AKIRA身為天團「放浪兄弟」的人氣成員，在日本受關注程度也相當高，只是按照日本極度保護藝人隱私的作風，多數明星結婚都採取低調模式，僅發表親筆寫的結婚聲明，接著婚宴等事皆不會多加報導，然這次兩人結婚，因為台灣方面盛大報導，透過網路等傳播，也影響了日本媒體方面，林志玲婚禮於是登上日本雅虎首頁，給日本民眾帶來新鮮感，再推特引發討論聲浪。

林志玲、AKIRA婚禮引發日本方面關注，日本網友大多驚訝於外型美豔又身材姣好的新娘林志玲，竟然已經45歲了，盛讚表示說她是「絕世美女」不為過，尤其穿上婚紗的她絕對是美女中的佼佼者，且她跟AKIRA相當登對，白天儀式中的兩度深吻也讓日本網友印象深刻，大嘆：「親吻的場面就像電影一樣」，而有趣的是，日本網友也好奇婚禮本身，看著兩人從白天一路進行到深夜，不可思議發問：「台灣婚禮都辦這麼久嗎？」，帶起一股台日文化討論與交流熱潮。

(中時電子報)