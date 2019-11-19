「鼓動茶香在關西」活動，邀國際級的「優人神鼓」震撼演出。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府與客委會舉辦「浪漫台三線藝術季」，11月30日和12月1日在關西鎮東安古橋推出「鼓動茶香在關西」大型展演活動，邀請國際級的「優人神鼓」表演，縣長楊文科和客委會主委李永得認為，首度在牛欄河打造水上觀眾席，將帶給觀眾全新的視、聽震撼。

縣長楊文科表示，以往在東安古橋舉辦表演活動，民眾只能從古橋兩端和舞台側面欣賞演出，縣府團隊考慮觀眾的視覺感受，首次嘗試在牛欄河面打造水上觀眾席，讓民眾體驗「優人神鼓」震撼的藝術饗宴。

交通旅遊處表示，水上觀眾席的座位有限，採網路報名，民眾可至「竹縣好好玩」FB粉絲專頁，填寫報名表，將依據日期各抽出50名VIP觀眾，當天出示證明領取入場證即可入座，活動當天也將開放現場領取入場證。

此外，邀請新生代藝術家黃甯、羅懿君及知名建築設計博士吳桂陽，分別在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造3處地景藝術，親水公園地景藝術已建置完成，壓軸的關西分駐所地景藝術將在月底正式亮相。

交通旅遊處指出，關西茶產業已不若以往繁榮，目前鎮上的錦泰茶葉、台灣紅茶公司已漸漸轉型與觀光結合，推出導覽解說服務，為期2天的「鼓動茶香」活動，將帶領遊客重溫當年茶鄉的黃金年代。

(中時 )