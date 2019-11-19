在連日衝突後，聚集在香港理工大學內的反送中示威群眾陷入警方包圍，校園內數百示威者在各方交涉下，已陸續離開校園。而外傳校內的醫護人員與記者也遭逮捕，港警表示，先前曾接獲情資指出有示威者假扮為醫護人員，並以涉嫌暴動罪拘捕51名自稱醫護人員及記者。

在連日衝突後，聚集在香港理工大學內的反送中示威群眾陷入警方包圍，校園內數百示威者在各方交涉下，已陸續離開校園。

綜合港媒報導，對於外界傳出拘捕聲稱醫護人員及記者，西九龍總區指揮官卓孝業18日表示，警方無法確認誰是救護人員及如何認確個人具救護人員資格，並指出一些身穿醫護人員衣著並聲稱為醫護人員人士，發現12人無相關資格或從事相關行業，另有3人無法出示記者證明。

卓孝業又稱，警方收到情報，「暴徒」以換裝、變身，穿著反光衣飾，冒充記者或義務急救員，希望逃避刑責，會拘捕可疑人士深入調查。他也表示，在核實身份後，部分專業記者獲放行。至於3名無法證明其記者身份的人，已涉暴動罪被捕。

卓孝業並指出警方行動並非針對個別人士或職業，但警方先前已指出，逗留或協助理大均被視為參與暴動，且警方有確切情報，「暴徒」會換裝變身扮記者或急救員逃避刑責，目前會先拘捕身份有可疑的人，再深入調查。

圖為準備接受醫療的香港理工大學示威者。（路透社）

目前在多方交涉下，已有600多人離開理大。香港特首林鄭月娥19日表示，約有600人離開理大，其中200人未成年，目前校園內約有100多人。但對於大陸全國人大「封殺」香港法院對禁蒙面法的判決，林鄭表示尊重，但稱後續還有發展，暫時不會評論。

(中時電子報)