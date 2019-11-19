台南市2011年獲選為南區低碳示範城市，談到台南近年減碳行動推動，台南市政府環保局簡任技正朱玫瑰表示，台南市溫室氣體管制執行方案導入公司部門協力合作，今年擴大功名參與，辦理「社區為本調適」、「低碳家園」的參與是預算，由社區當地拘您提出因地制宜的改造作法，由下而上來建立台南低碳永續城市。

台南市減碳行動推動亮點之一，就是推動住商節電行動計畫，成立節電大聯盟。朱玫瑰解釋，像是半導體龍頭大廠台積電、聯電、南茂等大廠，在打造節能已經是世界頂尖，所以特別邀集13個在節能、低碳、綠電成果豐碩的13個單位加入聯盟，成立節電輔導團，藉由大排放源輔導小排放源的作法，現階段已經達到每年節電約120萬度。

在能源部門中，以打造「陽光電城」為目標，結合民間與政府機關力量，在農舍、掩埋場、廠房、學校等地，設置五大地面型及五大屋頂型太陽能光電系統。朱玫瑰透露，原本目標是2020年達到設置1GW，但今年已經「超標」，現階段裝置容量共有1.48GW，而下階段則是希望在2322年達到2GW的裝置容量

(工商 )