國民黨前主席朱立倫今日上午下鄉彰化，與國民黨藉第3選區立委參選人謝衣鳳合拍MV行銷彰化東螺溪，又到二林台灣酒窖與青農座談，朱立倫説，謝衣鳳在行銷彰化方面有很多想法，拍MV的時候他也是盡全力配合，上次「聽海」是顏寬恆拖累了他，這次與謝衣鳳拍攝的MV大家可以拭目以待。
朱立倫說，謝衣鳳年輕專業形象好，國民黨需要新世代的委員一棒接一棒，衣鳳是經濟學博士也是目前台灣最需要的，稍早跟衣鳳拍MV除了騎腳踏車遊東螺溪外，其實還有其他創意亮點，要大家拭目以待，也感謝衣鳳沒有讓他坐雲霄飛車、騎重機或其他挑戰，希望謝衣鳳前進國會。
被問到是否接韓國瑜競選總部主委，朱立倫強調與韓市長的最大的共識就是「下架民進黨」，從過去到現在都努力為黨籍立委輔選，就是希望能夠爭取更多人的支持，至於最後怎麼樣安排都尊重韓市長，現在最重要的就是要化解爭議，發揮共同的戰力，現在能做的就是盡力輔選。
關於不分區名單朱立倫也回應，名單已經講了好幾天了，現在最重要的是希望大家在總統大選與區域立委的部分去做努力，才能獲得民眾的肯定。
朱立倫與青年座談時，提到自己過去擔任新北市長與桃園市長時的行銷策略，像是拉拉山水蜜桃及新北歡樂耶誕城等，鼓勵彰化青農要打造屬於自己的品牌，未來透過互聯網及AI等新興科技產業的協助下，能夠快速發展一個屬於自己的品牌，行銷彰化。
(中時 )
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