朱立倫與地方青農座談，會中談到青農貸款問題與行銷課程等議題，希望為彰化青農創造一個更完善的舞台。(吳建輝攝)

朱立倫與青農座談用自己過去擔任桃園市長及新北市長行銷農特產經驗，傳授彰化青農如何行銷自己辛苦種植的農產品。(吳建輝攝)

國民黨前主席朱立倫今日上午下鄉彰化，與國民黨藉第3選區立委參選人謝衣鳳合拍MV行銷彰化東螺溪，又到二林台灣酒窖與青農座談，朱立倫説，謝衣鳳在行銷彰化方面有很多想法，拍MV的時候他也是盡全力配合，上次「聽海」是顏寬恆拖累了他，這次與謝衣鳳拍攝的MV大家可以拭目以待。

朱立倫說，謝衣鳳年輕專業形象好，國民黨需要新世代的委員一棒接一棒，衣鳳是經濟學博士也是目前台灣最需要的，稍早跟衣鳳拍MV除了騎腳踏車遊東螺溪外，其實還有其他創意亮點，要大家拭目以待，也感謝衣鳳沒有讓他坐雲霄飛車、騎重機或其他挑戰，希望謝衣鳳前進國會。

被問到是否接韓國瑜競選總部主委，朱立倫強調與韓市長的最大的共識就是「下架民進黨」，從過去到現在都努力為黨籍立委輔選，就是希望能夠爭取更多人的支持，至於最後怎麼樣安排都尊重韓市長，現在最重要的就是要化解爭議，發揮共同的戰力，現在能做的就是盡力輔選。

關於不分區名單朱立倫也回應，名單已經講了好幾天了，現在最重要的是希望大家在總統大選與區域立委的部分去做努力，才能獲得民眾的肯定。

朱立倫與青年座談時，提到自己過去擔任新北市長與桃園市長時的行銷策略，像是拉拉山水蜜桃及新北歡樂耶誕城等，鼓勵彰化青農要打造屬於自己的品牌，未來透過互聯網及AI等新興科技產業的協助下，能夠快速發展一個屬於自己的品牌，行銷彰化。

(中時 )