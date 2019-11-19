高雄罷韓團體加強罷免連署宣傳。（本報資料照片／柯宗緯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜請假參選，全台跑透透，民進黨則在高雄加強罷韓連署宣傳，並即將於12月21日上街遊行，預告將有10萬人參與；據悉，韓陣營決定正面對決，規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」，放話「對方有多少人，就有2倍人潮堅定挺韓！」

韓國瑜去年以89萬2545票擊敗陳其邁，把高雄綠地變藍天，因此2020大選，民進黨將高雄視為指標性戰區，蔡英文第1個縣市競選總部上周就選在高雄成立，地方民代更全力炮轟韓國瑜選總統背棄市民，接著12月21日罷韓團體再發動街頭遊行，營造高雄全面反韓氣氛。

對此，韓陣營核心幕僚表示，高雄市民對韓市長的施政表現多予肯定，絕非民進黨刻意扭曲的反韓氣氛可以掩蓋，為了反制罷韓遊行，12月21日當天，韓陣營也將在高雄舉辦大規模「挺韓大遊行」，與民進黨正面對決。

韓陣營認為，很多支持罷韓的其實都不是在地人，但透過綠媒讓外界誤認高雄全反韓，因此12月21日挺韓大遊行將號召真正的高雄人站出來，尤其最近民進黨不斷抹黑韓買豪宅、消費香港反送中，已被人民看破手腳，「相信有多少人反韓，就有2倍人數上街挺韓！」

據悉，挺韓大遊行在韓陣營內部已討論一段時間，相關活動細節正在規畫中，為避免與罷韓遊行隊伍正面衝突，行走路線將特別錯開，韓陣營事前也會呼籲參加者保持理性，以實際行動傳達高雄人挺韓的真正民心。

幕僚指出，目前罷韓聲音被刻意放大，事實上有很多人默默挺韓，只是缺乏發聲管道，等12月底韓國瑜就任1周年，盤點路平、清淤、招商、觀光、農漁產外銷、教育、環保等各項政績，拿來與民進黨執政的前朝表現比一比，誰優誰劣即可一目了然。

(中時 )