高雄地檢署10月指揮調查局、海巡、警察等機關組成專案小組，在高雄港70號貨櫃碼頭攔截一只貨櫃，開箱查驗是一家環保公司以進口塑膠廢料進口的貨櫃，當場查獲海洛因磚共56塊，並在當月底陸續逮捕2名同為姓楊的男子，訊後被法院裁定羈押禁見。

專案小組深入追查後，發現楊姓男子所屬運毒集團，在越南胡志明市承租倉庫存放大批海洛因，並伺機走私到台灣，專案小組透過法務部調查局國際處通報越南海關反走私局，與越南執法機構聯手查緝，10月31日在該倉庫查獲海洛因磚446塊，總計國內外查獲海洛因毒品502塊，毛重高達190公斤，是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗海洛因毒品案。

承辦此案的調查局南部機動站在數月前接獲情資指出，有運毒集團欲利用貨櫃進口環保回收物夾藏方式，從緬甸將海洛英運到平地，再經柬埔寨轉進越南，用貨櫃走私到台灣，報請高雄地檢署指揮，過濾上千家廠商後，鎖定某環保公司的進口貨櫃，果真查獲，也向上溯源一舉攻破仍藏身在越南倉庫的大量海洛因。

據悉，該批海洛因不是泰國金三角一帶的雙獅牌，是出自緬甸，以一塊成本約80萬元估算，該批貨約4億多元，若調配稀釋給中下盤，獲利可翻5倍達數十億元。

(中時 )