為突顯電子煙入侵校園有多嚴重，嘉義市議員黃思婷今19日給嘉義市長黃敏惠（右）隨堂考。（呂妍庭攝）

為突顯電子煙入侵校園有多嚴重，嘉義市議員黃思婷今19日給衛生局長張耀懋（左）隨堂考。（呂妍庭攝）

嘉義市議員黃思婷今19日給嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋隨堂考，拿出電子煙、隨身碟讓兩人辨識，幸好兩人輕鬆過關，不過黃思婷隨後舉某校有女學生帶電子煙到校，謊稱是隨身碟老師卻沒發現的案例，突顯電子煙入侵校園防不勝防，建議嘉義市訂定自治條例，杜絕煙害危害青少年。

黃思婷說，她接到某國中校班級導師反應，日前檢查學生書包時，在一名功課優秀女學生書包發現可疑物品，學生回答是隨身碟，她當下信以為真，結果女學生下課被教官抓到抽煙，她才知道自己找到的東西是電子煙，而女學生更當場暴哭，要求學校不要通知家長，黃思婷認為此個案只是冰山一角，「青少年使用電子煙的情況絕對比想像中嚴重」。

黃思婷指國內並無任何法規可以規範電子煙，除非在電子煙裡查出含有尼古成分，才能用藥事法開罰，但罰責也非常輕，尤其電子煙因外形好看，又有多種口味，往往讓青春期孩子很好奇，加上一吸就馬上霧化掉，師長通常很難察覺，且網路就能買到，便宜一點只要100元左右，貴一點500到1000元，學生要入手並不困難，也不用到實體店面。

黃思婷更進一步提到，近日國外已發現大麻等毒品成分摻進電子煙，代表電子煙的問題已不僅僅是煙害，還涉及毒品，且台灣2014年調查顯示，高中生吸食電子煙的比例從1.9％，到2018年已提高到3.9％，比例愈來愈高，建議既然新竹等4縣市都擬定自治條例規範電子煙，嘉市腳步不能再慢，應盡快擬定自治條例，達到降低青少年吸食電子煙比率的目的。

市長黃敏惠說，會找跨局處一同研擬對策或進行稽查行動。張耀懋則說，嘉市成人和青少年吸食電子煙的比例都比全國低，且目前嘉市已禁止電手煙攜入校園，礙於電子煙的外形有另一般香煙，確實有查緝上的困難，更擔心裡面是放煙還是毒品？所以除加強稽查外，未來也會朝擬定電子煙相關自治條例規畫。

(中時 )