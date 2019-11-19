空軍C-130運輸機日前達成首次創下最遠與時間最長的南沙太平島跨海救援任務，總計飛行7個半小時，約3000公里遠，將一位海巡署巡護船上急病的民間人士送回本島醫治。

今年5月21日，海巡署協同多個部會在南沙太平島海域展開人道救援演練，首次利用救護車直上空軍C-130運輸機後送傷患返台作業。原本外界還不斷質疑這項演習只是作作樣子，如今證明，這項跨海聯合人道救援演習完全發揮得淋漓盡致。

空軍日前創下最遠救援紀錄，飛行7個半小時遠赴南沙救援傷患。(空軍第六混合聯隊提供）

海巡署巡護船上一位民間人士，日前在船上突然發生重症，經送往太平島上醫院急救後，經評估必須緊急回台治療，於是立刻協請空軍派專機支援。空軍接獲任務指示，立刻派遣空軍第6混合聯隊第10空運大隊第102空運機中隊一架C130運輸機前往。

C-130運輸機經過經過單程1500多公里約4個小時的航程飛抵太平島後，機組人員與醫護組員，立刻從南沙醫院手上將病患送上機，接著立刻起飛返航，順利將病患轉送到高雄榮總救治，順利達成七個半小時，超過3000公里的緊急跨海救援行動，也創下最遠救援民人任務

位在南沙海域的太平島，目前島上有海巡官兵及遠洋巡護船駐守，距離台灣本島多達1500餘公里之遙，島上官兵若有緊急醫療需求，過去是以海軍軍艦採高速航行方式返回台灣本島就醫，目前則是由台灣本島出動C130運輸機進行跨海飛行救援，對南海人道救援大幅提升效率。

(中時電子報)