我太平洋友邦馬紹爾群島昨天舉行國會大選，目前仍在計票當中。外交部發言人歐江安今天表示，台馬外交關係並非此次馬國的選戰議題，馬國的國會議長凱迪（Kenneth Kedi）、多位部會首長等政要均曾於本年陸續訪問台灣，馬國的國會並通過友我決議，重申台馬邦誼穩固，此均足以證明台馬關係密切友好。

歐江安說，馬紹爾群島為自由民主國家，馬國朝野在內政議題上有多元意見，但各黨派與台灣均保持友好的交往。蔡總統曾於今年3月率團訪問馬紹爾群島，馬國海妮總統（Hilda Heine）則於本年10月來訪。

海妮總統態度友台、親美，但是去年11月因為反對「朗格拉普環礁」（Rongelap Atoll）市長馬塔悠希建立「特別行政區」且引進陸資建設的計畫，面臨國會不信任投票、差點垮台。儘管最終未遭逼宮下台，但是執政黨隨後在國會失去多數優勢，國會自此陷入僵局。因此這次馬紹爾大選，又被視為牽動美中台三角關係的關鍵之戰。

歐江安指出，中國近來在太平洋擴張勢力猖獗，一貫以金錢誘惑及虛浮援助的技倆，已經引起國際社會的憂心及高度警惕。我國除將持續密切注意相關情勢、深化與友邦各領務的合作外，也會強化與理念相近國家的協作，以鞏固邦誼及共同維護區域的民主價值與和平穩定。

(中時 )