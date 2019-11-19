旅宿平台Airbnb今日宣佈，將與國際奧林匹克委員會合作，成為其贊助商，合約期為期9年、涵蓋5次奧運，從2020年起至2028年，包括2020 年東京奧運、2022 年北京冬季奧運、2024 年巴黎奧運、2026 年米蘭 - 科爾蒂納丹佩佐冬季奧運，以及 2028 年洛杉磯奧運。該合作可有效降低奧運選手住宿成本，同時也可為當地房東帶來收入，成雙贏局面。

Airbnb共同創辦人 Joe Gebbia 表示，Airbnb 和國際奧會在舉辦全球盛會與提供住宿等領域，皆累積了豐富的成功經驗，雙方的合作夥伴關係將確保未來的奧運在包容性、無障礙程度和永續發展上更勝以往，為運動員和當地社區帶來長遠的好處。

此項合作可減少為奧運興建住宿設施的需求。國際奧會主席 Thomas Bach 表示，這種創新合作夥伴關係對奧會的策略大有助益，在得以確保奧運在效率十足地籌辦之際，同時兼顧永續發展，並為當地社區留下正面影響。

Airbnb表示，此次合作夥伴關係預計將於九年間增加數十萬名 Airbnb 房東和體驗達人，使當地居民有機會為來訪粉絲、運動員及其他奧林匹克運動相關人士提供住宿與在地體驗，藉此賺取額外收入。

另外Airbnb將與國際奧會攜手，推出「Airbnb 奧運達人體驗」，預計2020年初啟動，該項服務讓全球運動員與房源房東進行各種體驗，如與奧運選手一起鍛鍊，或與頂尖運動員一同探索城市等。

(中時 )