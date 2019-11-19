蔚為流行風的健身中心，竟成為販毒新興地點！中市1家健身會館楊姓男職員涉嫌販售安非他命給長期會員，甚至還直接在櫃台交貨，楊男今年11月初轉職到某連鎖健身俱樂部大甲分店上班，賣毒也另起爐灶，才到班3天就在健身中心旁停車場交貨，而遭逮捕。檢警在他的辦公室、身上及住處查獲毒、液態搖頭丸等物，檢方聲押楊男獲准，全案擴大偵辦中。

據了解，楊男在中市北區的某健身會館擔任櫃檯員工，涉嫌販賣安非他命給健身中心的長期會員，1包安非他命毒品販賣新台幣3000元。楊男利用LINE通訊軟體與會員聯繫交易毒品，甚至直接在健身房櫃檯或在他住處附近交貨。

楊男在11月初離職，轉到另一家健身俱樂部大甲分店擔任櫃檯，王男與他相約在剛到班3天的健身中心旁停車場交貨，被埋伏的警方查獲，警方在他身上搜出1包安非他命，搜索他辦公室及住處，再查獲5包安非他命，以及液態搖頭丸、吸食器及磅秤等證物。

王男供稱，他加入北區健身房中心會員已經1年多，持續向楊男購買毒品，雖他離職轉到大甲區的健身房上班，他還是向楊男購毒。

檢方表示，根據緝毒經驗分析，藥頭固定集中在特定的非法KTV、夜店及酒店等熱點場所，向需要毒品的藥腳兜售毒品；藥腳在該類場所也容易尋得毒品，而且雙方銀貨兩訖後即分別離去，造成查緝的困難。近來查獲健身中心也成為新興地點，提醒民眾要小心防範。

(中時 )