近幾周來香港警民衝突戰場轉入大學，除了傳出有人死亡、掛彩、校園建物毀損外，另一項急迫問題是大學高危險化學物品遭竊，港媒報導，目前已經有3所大學通報實驗室化學物品遺失，專家示警，這些物質比汽油彈還可怕，當中尤其屬亞砷酸鈉（Sodium arsenite）、氰化鋅（Zinc cyanide）這2項最致命，吸入一點點就可能喪命。

香港反政府示威民眾與港警在理工大學上演激烈攻防。

香港《南華早報》報導，目前已經有香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學等3所大學向警方通報，校內實驗室高危險化學品遭竊。以理大為例，失竊的化學品約有20種，包括2.5公升的濃硫酸、1公斤鈉金屬、少量氰化鋅、亞砷酸鈉、鹽酸及DDT。

專家說，當中又以亞砷酸鈉、氰化鋅這2項校園實驗中經常作為催化劑的化學物質最致命。香港中文大學講師鄺士山（Kenneth Kwong Si-san）表示，這2項化合物都是粉狀物質，只要侵入眼睛或嘴巴，就可能致命。毒物專家劉飛龍（Dr Lau Fei-lung）指出，會致癌的亞砷酸鈉殺傷力更大，能夠透過皮膚進入人體，長期使用會讓患者呼吸困難、出現發炎反應，如果用到足夠的量，甚至會死人，臨床毒物學家馮顯達（Jeffrey Fung Hin-tat）說，人體吸入超過230毫克的亞砷酸鹽就會致命，症狀包括心律不整及腹瀉。馮顯達也提到，只要吞進幾十毫克的氰化物就會死亡，毒素會摧毀患者的細胞，讓患者難以呼吸，嚴重的話，幾分鐘內致死。

除了理大，港中大日前才傳出被竊走3大危險化學物，包括80公升的濃硝酸、17.5公升的濃硫酸及2.5公升己烷，專家當時示警，80公升的濃硝酸能夠製造上萬個極具腐蝕力的「鏹水彈」。

劉飛龍說，大學失竊的這些高危險物質如果落入錯誤的人手裡，將能夠用來殺人，「這遠比汽油彈、弓箭等還要危險。」他說上述這些化學物質全部都具有「腐蝕性、易燃性及毒性」，防爆部隊及員警的防護裝備根本無法抵擋。

香港消防局代理副局長Leung Wai-lok警告，誤用這些危險物質將會對社會造成危害，提醒民眾如果沾到這些物質，應該立即脫掉衣服、大量沖水。

(中時電子報)