虎尾高中合唱團歌聲優美，獲全縣鄉土歌賽優等第一名。(許素惠攝)

虎尾高中管樂、國樂等社團，在全縣音樂比賽表現優秀，獲優等第一名，將代表雲林參加全國賽。(許素惠攝)

雲林縣國立虎尾高中管樂社曾瀕臨倒社危機，慘到連老師都得當救援團員，經校方大力鼓吹並更新樂器，還重金禮聘名師指導，2年多來團員陸續增加5分之4，為參加全縣音樂比賽，苦尋非社員充數，短短集訓2個月，拿下全縣優等第一名，將代表參加全國賽，一掃倒社陰霾。

虎尾高中幾乎囊括全縣音樂比賽泰半優等第一名，團體組除了管樂合奏外，還有合唱、絲 竹室內樂、國樂、口琴合奏及四重奏，個人陳冠豪二胡、楊乙鵬高胡、楊凱仁中胡、廖泓斌笙、吳孟錩嗩吶、李英旗笛。

學務主任邱慶華指出，這些得團體獎的社團維持都很困難，其中口琴沒社團，國樂及管樂社員都聊聊無幾，規定15人才能成社，但管樂社2年多前只剩5人，由於升旗唱國歌一定得管樂伴奏，有倒不得的需要，教務主任黃炯賢只好拜託就讀該校的兒子、女兒不要退社，？書吳學偉甚至曾加入苦撐，接著勵精圖治，更新器樂，從台北禮聘優質師資陳威帆，社員才慢慢回流。

邱慶華表示，雖然如此，社員人數離要出團比賽仍有距離，所謂「高手在民間」，最後只好從各班找有基礎的學生暫時加入，勉強湊了40人成團出賽，才短短集訓2個月，沒想到一鳴驚人，讓社員信心大增，有助未來招募社員。

(中時 )