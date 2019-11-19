蔡英文總統宣稱「台商回流總額7000億元」， 被質疑「騙很大」。蔡英文今天強調，台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資。企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，「不是膨風，也沒有灌水」。

立法院財委會昨日針對「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」， 經濟部次長林全能坦承，目前已落實的資金，是「以國內資金先運用」「國外回來的（資金）還沒看到」。 遭國民黨立委曾銘宗怒批經濟部說回流資金已經有幾千億元，搞了半天是0元。

蔡英文今天在臉書解釋，台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。「韓市長、國民黨立委和特定媒體對台商回台投資的扭曲，完全不是事實，請大家幫我澄清這些錯誤的訊息」。

她說，美中貿易戰的關稅已經開始實施，轉單效應來得又急又快。台灣的企業，都是先用自己的資金或融資，趕快擴廠，增加產線，跟全世界競爭訂單。

蔡英文強調，資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資。韓國瑜可以跟她一樣，多到台灣各地，看看企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，不是膨風，也沒有灌水。

蔡英文表示，三年多來，我們毫不鬆懈，改善國內經濟體質，調整法規，提供企業更好的投資環境，加上產業政策正確引導，我們才能承接起貿易戰的轉單效應，讓國內外頂尖大廠都搶著投資。

「台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客」。 她呼籲國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。好的事情，不分黨派一起來支持，才是對台灣有利的方向。「小英說到做到」。

(工商 )