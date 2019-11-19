對於選後是否要辭黨主席議題，國民黨主席吳敦義今早接受專訪直言，「那不合理」！吳更強調，「主席任期是4年，有志者都可以參與，沒有選後搶主席問題」。對此，前國民黨員李正皓感嘆，看來這次大選不論國民黨有多慘，吳敦義都不準備下台了！而網友也紛紛贊同，認為吳不會下台。

吳敦義上午接受廣播專訪時，遭主持人追問是否要黨魁？吳敦義直言，「那不合理」，他說，「過去立法院113席中拿下86席，有什麼獎勵嗎？沒有啊」，後來2016年總統輸了300多萬票，立委完全顛覆只剩下35席，也沒有怎麼樣。吳在會後接受記者採訪時，更強調，「主席任期是4年，有志者都可以參與，沒有選後搶主席問題」。

對於吳敦義這段話，李正皓在臉書發文感嘆，「看來這次大選不論國民黨有多慘，吳敦義都不準備請辭負責了」。底下的網友紛紛表示贊同，「他到底哪來的自信」、「開始推了」、「請辭政治生涯就結束了，怎麼可能」、「機關算盡太聰明，反算了卿卿性命」！

(中時電子報)