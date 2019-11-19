第一線應變人員大量傷患技能競賽 ，新竹縣消防局獲得警消組冠軍。。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

第一線應變人員大量傷患技能競賽，多傷處置比賽場景。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

第一線應變人員大量傷患技能競賽， 隧道內大傷檢傷評估場景。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

台灣災難醫療隊發展協會日前在消防署訓練中心，舉辦為期2天的「2019第一線應變人員大量傷患技能競賽 」，新竹縣消防局以熟練的救護技術和團體合作，榮獲民間志工（A組）和警消團體（B組）第一名，囊括雙冠王。

消防局長孫福佑指出，該競賽在消防署竹山訓練中心的長隧道訓練場，模擬多人傷亡的隧道車禍，參賽隊伍分別針對多重傷患處置、大量傷患檢傷及大量傷患情境綜合演練等3項進行評比，參賽隊伍在有限時間及困難環境現場，競爭相當激。

竹縣警消參賽隊伍由第2大隊竹東分隊隊員吳忠任、林佑安、黃鈺庭及胡盈嘉及張富凱等5人組成，他們利用上班勤餘及放假有限時間集合訓練，發揮團隊合作戰力，贏得冠軍。

志工參賽隊伍由光明救護義消分隊林惠玲、曾家慶、薛裕霖、石俊傑、蕭凱樺等5名志工組成，利用每天下班到CPR訓練教室受訓，競賽時發揮絕佳默契奪冠。

警消訓練教官黃韓霖與志工教官陳豔晴，賽後均獲得「最佳教頭獎」，志工組除團體獎牌外，每位選手更可獲得明年至日本東京參加亞洲大賽來回機票1張，觀摩各國專業技術，也可報名比賽爭取更高榮譽。

(中時 )