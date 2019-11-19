法國西南部今天發生吊橋崩塌斷裂意外，造成1名15歲少女和1名卡車司機罹難，是繼義大利熱那亞之後，歐洲爆出的最新斷橋事故，再度掀起基礎建設安全性的辯論。

熱那亞（Genoa）一處高架橋去年8月突然崩塌，數十輛汽車和數輛卡車墜落下方鐵道，奪走43條人命，橋梁安全頓時成為歐洲各地關注焦點。

法國參議院去年曾因此呼籲投入大筆資金檢查維修境內橋梁以免悲劇重演，未料今天仍傳出事故。

法國當地警方表示，事發在鄰近土魯斯（Toulouse）的塔恩河畔米爾普瓦（Mirepoix-sur-Tarn）一座150公尺長吊橋，一輛汽車、一輛卡車和一輛廂型車上午8時左右行經橋面時，這座限重19公噸的吊橋鋼索斷裂，橋身掉進塔恩河（Tarn），僅剩一小部分裸露在水位上方。

土魯斯檢察官艾塞李（Dominique Alzeari）表示，汽車內的少女與母親同行，但後者被一旁民眾救起。

塔恩河畔米爾普瓦市長歐吉特（Eric Oget）告訴法國BFM電視台，少女宣告死亡數小時後，隨橋落水的卡車司機也宣告不治。

當地安全部門人員透露，共5人受重傷，包括救難人員和試圖營救受害者的當地民眾。

地方消防和安全首長季約（Etienne Guyot）稍早表示，目前尚未掌握完整的傷亡名單。

事故地點所在的上加倫省（Haute-Garonne）地方議會表示，這座吊橋1931年建成，2003年翻新後，每6年檢測一次，最近一次於2017年的「全面」檢測報告，「並未顯示任何結構上的問題」。環保部表示，2018年的目視檢測也證實上述結論。

當局已針對斷橋事故展開刑事調查。

(中央社)