食安問題引發民眾對於食材來源的疑慮，為讓民眾了解台中農業、培養選擇食材及認識生產者，台中市農會12月14、15日將於大肚區大豆契作田區，舉辦「歡喜豆陣-好事會花生」食農教育體驗活動，預計號召180名學齡兒童及親子參與，建立人與食物、人與土地的關係。
「歡喜豆陣」食農教育體驗邀請台中市青年農民國產雜糧代耕團隊擔任講師，帶領學員前往大豆及花生田，透過生動活潑的方式，體驗大豆及花生栽種過程，並推出「嘻豆燉豬腳」、「嘻豆飯糰」及「花生好料理」等DIY教學，讓大家「看見食材，吃出健康」。
台中市農會總幹事林育葦表示，「歡喜豆陣」食農教育邀請青農分享自身從農經驗，教育我們的下一代，並帶領民眾從小建立起台灣安心農業的認知，透過農耕體驗，讓大家深刻感受農業的辛苦和豐收過程，進而掌握食物的生產歷程，讓台灣農業的品牌價值，深植民心。
(中時 )
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