大陸電商龍頭阿里巴巴在港IPO後，規模達134億元（美元，下同），吸引強勁買需，將比預期提前停止接受機構投資者的認購。目前，認購將於週二傍晚5時結束，比該公司及其投資銀行顧問最初的計劃提前了半天。

知情人士表示，這是阿里巴巴18日做出的決定。他們進一步指出，機構投資者最終支付的價格，仍將在香港時間週三晚間根據紐約市場週二收盤價確定。

阿里巴巴發言人對公司提前結束認購的決定未予置評。

根據該公司提交給紐約監管機構的招股說明書，阿里巴巴將於11月26日開始在香港交易所上市交易，當天將舉行上市儀式。

不過，看似購股買氣旺，但香港方面券商認為，並沒有發生預期中火爆認購景象，阿里巴巴上市似乎遇冷。

券商業者認為，投資人觀望多，主要是因為阿里巴巴的盈利與否取決於美股，若美股上漲，在港股就有盈利空間，若美股下跌，就可能出現虧損。

券商也指出，阿里巴巴在港上市有諸多因素，首先，受到近期香港緊張情勢升級，為了防止資金大量外流，因此需要阿里巴巴給港股一劑強心針，穩定金融局勢；其次，中美貿易戰未絕，美國監管機構要求中企提出更多的財務資訊，若不從將被美國證券交易所下市，面對美國壓力，阿里巴巴必須即早準備，到能夠獲取大量美金交易的香港上市。

(旺報 )