基隆市長林右昌（右3）行銷基隆農產，認為民進黨不分區提名有進步。（許家寧翻攝）

基隆市長林右昌3個月甩肉10公斤，今代言基隆山藥，解禁猛吸山藥飲品，心情愉悅，對於詢問「哪一份不分區名單最符合人民的期待？」林右昌笑稱，他不斷閃躲，最怕大家問到體重，如果是不分區，他主張納入過去沒有的原、新住民及台商，認為提名有進步！

林右昌上月擠進黨內不分區提名委員會決策核心，林右昌表示，他參與整個提名過程，第一次開會時他就主張，前部分應該彰顯黨內照顧弱勢傳統，將比較有代表性的弱勢族群、社團放在最前面，讓他們在立法院裡也能有立委爭取主張。

他強調，除了以往對弱勢、老人社福的照顧，這次還納入過去沒有的新住民、原住民及台商，認為民進黨基本上維持過去提名的傳統，這次納入代表不分區提名的進步，他相信可以受到社會公評，也希望民眾發揮智慧，依據名單投出對政黨人選的支持。

至於各政黨不分區提名名單陸續出來了，社會的批評、評斷很多，相信「人民心中自然會有一把尺」，他不方便多做評論。會後，林右昌透露向市民承諾的3個月減重期滿，他體重減到現在兩位數，成功減重有10公斤。

(中時 )