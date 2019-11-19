46歲港星蔡少芬產下第三胎，已經和動作演員老公張晉有兩個女兒的她，15日順利產下兒子，今（19）天中午張晉也在微博報喜，表示母子平安，「歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦」。

張晉也放上全家福平安回家照。（圖／翻攝自微博）

蔡少芬高齡懷孕，曾經流產過的她，非常小心安胎，第一胎懷孕時，她正接拍陸劇《後宮甄嬛傳》，當時剛進劇組，沒想到就發現懷孕，劇中有多場推擠的場景，都讓人替她捏把冷汗，所幸最後還是順利產下女兒。

(中時電子報)