蔡少芬生了！老公張晉報喜「張樂兒來到張家」 13:412019/11/19 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 港星蔡少芬順利產下第三胎，老公張晉報喜母子平安。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 46歲港星蔡少芬產下第三胎，已經和動作演員老公張晉有兩個女兒的她，15日順利產下兒子，今（19）天中午張晉也在微博報喜，表示母子平安，「歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦」。 張晉也放上全家福平安回家照。（圖／翻攝自微博） 蔡少芬高齡懷孕，曾經流產過的她，非常小心安胎，第一胎懷孕時，她正接拍陸劇《後宮甄嬛傳》，當時剛進劇組，沒想到就發現懷孕，劇中有多場推擠的場景，都讓人替她捏把冷汗，所幸最後還是順利產下女兒。 更多娛樂新聞這邊看 林志玲為何選擇高調出嫁？網揭原因一面倒心疼… (中時電子報) #懷孕 #母子平安 #蔡少芬 #張晉 #港星 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲出嫁美若天仙 日本網友竟最好奇台灣婚禮「這一點」 12:562019/11/19 娛樂 為顧及觀眾安全 周杰倫「嘉年華」巡演香港站宣佈延期 12:532019/11/19 娛樂 林志玲微醺私密片曝光 閨密揭女神真實面 11:082019/11/19 娛樂 節目安排坐角落冷落林心如？ 劉濤挨轟嗆：別只看表面 11:412019/11/19 娛樂 無P照曝光！野生郎朗混血嫩妻 透視極品身材網看傻 12:222019/11/19 娛樂 「怪風」掀林志玲頭紗 黃子佼曝詭異感動畫面 12:422019/11/19 娛樂 T妹臉書曬「露點照」挨酸 回嗆：綻放母愛的器官 10:282019/11/19 娛樂 超辣視角！陳美鳳游泳浮出水面 比基尼快包不住酥胸 10:342019/11/19 娛樂 林志玲為何選擇高調出嫁？網揭原因一面倒心疼… 10:542019/11/19 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲為何選擇高調出嫁？網揭原因一面倒心疼… - 娛樂 澤尻英龍華認毒！多種毒品竟已用10多年 - 娛樂 節目安排坐角落冷落林心如？ 劉濤挨轟嗆：別只看表面 - 娛樂 林志玲嫁了！親哥哥真實心聲首曝光「極致感動」 - 娛樂 林志玲微醺私密片曝光 閨密揭女神真實面 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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