爭取連任的總統蔡英文，與正式宣布成為副手搭擋的賴清德，預計今下午3點半前後赴中選會參選登記，明年總統大選也確定形成國民黨韓國瑜、張善政與親民黨宋楚瑜、余湘，及蔡賴配之戰。

不過，日前蔡英文在高雄競選總部成立時，蔡賴雖同台，但當蔡英文拉起賴清德的手，賴清德表情卻頗為嚴肅，引起不少人討論。今蔡賴登記，賴清德表情是否仍嚴肅或會笑容滿面？也是眾人焦點。

(中時電子報)