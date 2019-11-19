影》蔡賴配下午登記 賴清德展笑容？ 15:312019/11/19 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡賴配正式成形。(取自賴清德臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 爭取連任的總統蔡英文，與正式宣布成為副手搭擋的賴清德，預計今下午3點半前後赴中選會參選登記，明年總統大選也確定形成國民黨韓國瑜、張善政與親民黨宋楚瑜、余湘，及蔡賴配之戰。 不過，日前蔡英文在高雄競選總部成立時，蔡賴雖同台，但當蔡英文拉起賴清德的手，賴清德表情卻頗為嚴肅，引起不少人討論。今蔡賴登記，賴清德表情是否仍嚴肅或會笑容滿面？也是眾人焦點。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #蔡賴配 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 賴清德參訪西南屯區四廟宇 為張廖萬堅拉票 20:002019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 政治熱門新聞 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 分裂第一槍！他退出國民黨不分區 - 政治 震撼！韓原副手人選竟是王金平？ - 政治 戳破！陳揮文：小英場子滿滿「假國旗」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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