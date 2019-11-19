綽號「南崁小辣椒」的長榮航空空姐郭芷嫣，年初聲淚俱下指控遭64歲、體重破百公斤美籍男乘客，以身體不適為由，要求協助脫褲、擦屁股，引發外界撻伐，也成6月罷工導火線，郭也對美籍男提告性騷擾，但男子今年3月已在蘇美島過世，桃園地檢署予以不起訴處分。

長榮空服員控訴，64歲美籍男因身材過胖、行動不便，今年1月18日搭乘長榮航空從洛杉磯飛往台北途中，以右手開刀無法施力為由，要求2名空服員攙扶他如廁，豈料到了廁所竟要空服員幫他脫褲子，甚至還要空服員替他擦屁股。

身心受挫的空服員事後在桃園市空服員職業工會陪同下召開記者會，淚訴經過，美籍男也被起底「前科累累」，不少空服員都曾被提出不合理要求，讓工會質疑長榮「黑名單」制度未落實，讓客人得寸進尺，一再挑戰空服員服務底線，2名空服員事後也對美籍男提出性騷擾告訴。

但美籍男在事發後2個多月、於3月5日在泰國蘇美島過世，有死亡證明為證，桃園地檢署依《刑法》規定應予以不起訴處分。長榮案發後也被依違反《性別工作平等法》開罰40萬元，不過長榮仍在訴願中。

(中時 )