民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天召開記者會「請問總統候選人，司改怎麼改？」，指責兒虐事件問題不見改善，司法院少家廳長謝靜慧表示，司法院與行政院已推動相關兒童權利法案並加以落實，並在每個審判個案的在兒少權益上獲得更好的保障。

司法院少家廳也表示，在新俢正的家事事件中司法院及行政院對兒少權利增加許多保障，包括保障兒童家庭權、家事調解保障未成年子女、維護兒童家庭權的試行會面，地方政府駐法院家事服務中心及駐法院家暴事件服務處等。

(中時 )