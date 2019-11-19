別讓爸媽成為選擇題 家事兒少權利保障 14:192019/11/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院少家廳廳長謝靜慧。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天召開記者會「請問總統候選人，司改怎麼改？」，指責兒虐事件問題不見改善，司法院少家廳長謝靜慧表示，司法院與行政院已推動相關兒童權利法案並加以落實，並在每個審判個案的在兒少權益上獲得更好的保障。 司法院少家廳也表示，在新俢正的家事事件中司法院及行政院對兒少權利增加許多保障，包括保障兒童家庭權、家事調解保障未成年子女、維護兒童家庭權的試行會面，地方政府駐法院家事服務中心及駐法院家暴事件服務處等。 (中時 ) #保障 #權利 #司法院 #事件 #兒童 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送平台納管規範 中央、地方動起來 04:092019/11/15 金融．稅務 產險推外送員機車險 完善保險缺口 04:092019/11/15 投資理財 法巴產險平安遨遊專案 助背包客省荷包 04:092019/11/15 產業特刊 被保人國保欠繳 配偶免連帶罰 04:102019/11/17 生活新聞 民主自由像空氣和水 賴清德籲用選票保障制度 20:112019/11/17 政治 瀚亞投資 獲未來教育100殊榮 04:102019/11/18 產業特刊 南山人壽辦健走 2萬人動起來 04:102019/11/18 金融．稅務 南山人壽活力健走 2萬人參與 04:102019/11/18 藝文副刊 《其他股》龍巖提醒購買商品3要點，重申保障客戶權益 17:392019/11/18 財經 李克強下鄉考察 關注民生就業 04:092019/11/19 焦點新聞 社會熱門新聞 北市長選舉爭議 12月17日定輸贏 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 挫屎逼長榮空姐擦屁股遭告 胖老外身亡不起訴 - 社會 前槍擊要犯藍信祺 嗆殺小英還要攻核電廠 - 社會 史上首次最遠救援 空軍飛7個半小時南沙救人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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