針對近日台商回流未有境外資金匯回等議題，總統蔡英文於社群媒體上表示：「台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。」

蔡英文表示，高雄市長韓國瑜、國民黨立委，針對台商回台投資的扭曲，完全不是事實。美中貿易戰的關稅已經開始實施，轉單效應來得又急又快。台灣的企業，都是先用自己的資金或融資，趕快擴廠，增加產線，跟全世界競爭訂單。她認為，資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資。蔡英文呼籲韓國瑜，多到台灣各地，看看企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，不是膨風，也沒有灌水。

蔡英文強調，三年多來，政府毫不鬆懈，改善國內經濟體質，調整法規，提供企業更好的投資環境，加上產業政策正確引導，台灣才能承接起貿易戰的轉單效應，讓國內外頂尖大廠都搶著投資。蔡英文表示，台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客。國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。好的事情，不分黨派一起來支持，才是對台灣有利的方向。

為蔡英文輔選的臉書粉絲團「辣台派」則貼文：「馬政府鼓勵台商回台：兩年共2,414億，落實1,500億。蔡政府鼓勵台商回台：一年已累積6,971億，預估今年就可落實2,255億。今年的台灣真的投資大爆發。」

(工商 )