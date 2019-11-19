被稱為「台版陳同佳」的台籍林姓男子在香港犯下鐘錶行搶劫案，林嫌於11日晚間在台中落網，法務部19日表示，目前尚未收到台中地檢署有關請求港方移轉卷證的公文，不過，法務部強調，這件搶案台灣絕對有司法管轄權，法務部歡迎香港的被害人跨海提告。

根據港媒報導，林姓嫌犯是在10月6日上午抵達香港後，假扮顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘錶店，持空氣槍威脅店員，搶走2只價值99萬港幣約388萬台幣的手錶後逃逸，並於當天即搭計程車到機場搭機返台。

法務部在媒體報導此案後，立即依香港澳門關係條例第43條，確認台灣有管轄權，並指示台灣高檢署結合警方去了解案情，在極短時間內即查獲犯嫌。

由於林嫌的犯罪地在香港，卷證資料都在港方，偵審過程必須經由法務部透過陸委會向港方索取相關卷證，只是目前法務尚未收到中檢提出移轉卷證的相關公文。

不過，法務部強調，我方對這件搶案絕對有管轄權，所以，歡迎港方被害人跨海來台提告，這樣可以直接進行偵辦，省去卷證移轉的手續，被害人身兼證人，更可以直接作證，可以讓偵查更有效率。

(中時 )