Youtube上雙人組「Dsaki」發佈一則新影片，分享日本遊客旅台前後，對台灣的印象的改變。沒想到，來台灣之前不少日本遊客對台灣的印象超差，多是「很臭又很髒」這樣的評論，雖然來台後有改觀，不過影片曝光後，也引發網友熱烈討論。

日本雙人組「Dsaki」在Youtube上發佈新影片，來台旅遊的日本人，在訪台前後，對台灣的印象如何？沒想到不少日本遊客都表示，「很臭」、「髒」、「治安不好」、「夜市很可怕」，原來是因為台灣路邊常見菸蒂、檳榔渣還有垃圾等影響市容，而臭豆腐的味道則是讓日人覺得台灣很臭的最大原因。

實際造訪台灣之後，不少日本遊客紛紛讚賞，「來台灣以後覺得很棒」、「覺得可以住在這裡」、「珍珠奶茶好好喝，料很多」、「吃東西好便宜」、「台灣人很棒」、「女生很可愛」。甚至還有日客來台旅遊後，不但刷新印象，還說要給台灣100分。

影片曝光後，隨即引起網友熱議，不少人都承認「日本真的比較乾淨」，不過台灣比起許多國家來說，也算好的，比上不足，比下有餘。另外也有網友針對影片提及的治安問題表示，台灣的治安真的算好了！

日本人對台灣的印像超差，不少日客直呼「又髒又臭」。

(中時電子報)