韓國瑜參與活動經常受到熱情民眾包圍，隨扈們做維安工作非常辛苦。(中時報系資料照片)

韓國瑜昨(18)日正式登記成為2020大選總統候選人後，相關維安隨之升級，由國安局接手。原擔任隨扈工作的警員卸下任務，歸建原單位。韓陣營葉元之透露，近一年來隨扈們跟著韓國瑜南征北討，早已建立革命情感，臨別前彼此溫暖擁抱，離情依依讓他們不禁紅了眼眶。

中天新聞報導，韓國瑜正式登記參選成為總統候選人，維安工作由國安局特勤中心接手，原有的隨扈在中選會列隊與韓國瑜敬禮道別，那一刻許多隨扈紅了眼眶，韓國瑜也當場送上大擁抱。

近一年來，韓國瑜到各大小鎮征戰，受到熱情民眾包圍，都得靠隨扈們協助維安，彼此之間早已建立革命情感，都是韓國瑜的最佳戰友。

韓國瑜陣營發言人葉言之透露，韓市長與隨扈們情同家人，此前一行人走訪澎湖，韓市長還特別請人去買宵夜，大家一起在民宿邊吃邊聊，嘻嘻哈哈的宛如一個和樂融融的大家庭。

韓國瑜18日晚間還發文向這些警職的隨扈們致謝，他提到，「這一年來南征北討，雖然路途崎嶇顛簸，但不曾聽見抱怨，兢兢業業、盡忠職守、任勞任怨，默默地醞釀出一種濃烈到化不開的革命情感，我知道離別不是散場，而是邁入下一個階段，爾後各自回到原崗位上，而我征赴沙場，替中華民國的興亡盛衰奮鬥。」

韓國瑜最後結語說，「丈夫非無淚，不灑離別間」，平時專業冷酷的隨扈，眼角眉梢之間終究藏不住那滿溢的情感，沒有你們就沒有今天平安的國瑜。

(中時電子報)