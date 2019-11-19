香港教育局:全港中小學明日恢復上課。(微博)
香港教育局:全港中小學明日恢復上課。(微博)

香港特區教育局發布通告，因應路面及交通情況逐步回穩，全港小學、中學及部份特殊學校，明日恢復上課，幼稚園本周繼續停課。

(中時電子報)

#教育局 #上課 #小學 #香港 #幼稚園