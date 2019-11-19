香港教育局：全港中小學明日恢復上課 13:542019/11/19 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港激進示威者18日淩晨起持續與警方爆發衝突。 （中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港教育局:全港中小學明日恢復上課。(微博) 香港特區教育局發布通告，因應路面及交通情況逐步回穩，全港小學、中學及部份特殊學校，明日恢復上課，幼稚園本周繼續停課。 (中時電子報) #教育局 #上課 #小學 #香港 #幼稚園 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市稽查 14家私幼違規遭罰 04:102019/11/15 地方新聞 亞洲手創展嘗鮮說故事 04:102019/11/15 時尚消費 布局小學教育 陳立小學堂結盟弋果美語 11:102019/11/15 財經 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 港官員遇襲 陸外交部要求英方徹查 19:092019/11/15 兩岸 香港城市大學：占校黑衣人疑非該校師生 21:362019/11/16 兩岸 幼稚園制服一套破千不能單買 職員爆料秘密網嘆：太黑了 07:162019/11/17 生活 港警裝甲車推進 遭示威者汽油彈逼退 22:562019/11/17 兩岸 已到最危急之際 港將全面平亂 04:102019/11/18 焦點新聞 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 09:112019/11/19 兩岸 兩岸熱門新聞 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 18歲以下學生不拘捕 百名學生離開理大 - 兩岸 港理大示威者3度突圍失敗 家長向警方跪求放人 - 兩岸 香港教育局：全港中小學明日恢復上課 - 兩岸 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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