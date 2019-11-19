台中市議會19日進行交通地政質詢，民進黨市議員江肇國說，台中市府承辦2020台灣燈會以來，盧市長多次喊出1500萬賞燈人次、創造150億觀光產值；交通局「2020台灣燈會整體交通及疏運計畫」及「後續擴充期中報告書」卻預估約445萬人次，中間相差高達1000萬人次的落差是估算保守還是唱衰燈會？交通局長葉昭甫指出，參觀人次不等於交通疏運人次，兩者定義不同。

台中市議會19日進行交通地政質詢，民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、周永鴻、何敏誠、李天生、林德宇、邱素貞進行聯合質詢。

江肇國指出，歷年台灣燈會展期多為13至17天，台中市府刻意提早點燈，將整個展期拉長到65天，但預估的賞燈人次1500萬和歷年燈會大同小異，沒有增加，顯然對自己主辦的燈會沒有信心。

根據交通局交通疏運計畫推估后里展區平日10萬人、假日20萬人；文心森林公園展區平日3萬人、假日6萬人，65天展期兩園區總計僅445萬人次；依目前預估500萬人次計算，接駁花費已將近億元，如屆時賞燈人次真的能衝達1500萬人，運輸費用、接駁車輛、交通節點、志工人數的是否也要提升三倍？總預算預算五億的燈會，卻拿三億用在交通運輸，如此高的運輸成本更證明當初燈會選址的錯誤。

江肇國表示，2015年台灣燈會已在台中創下1375萬的高人次，盧市府若此次主辦僅達500萬人次不到，不但將是史上最冷清的燈會，更會是史上最丟臉！2020台灣燈會從台中取得主辦以來，市府跟中央不斷隔空交火，更令人替台灣燈會感到憂心。

觀光旅遊局長林筱淇說，台中市曾承辦2003年及2015年羊年燈會，分別吸引640萬及1375萬參觀人潮，而2020台灣燈會由台中市三度主辦，后里園區主展區展期16天，文心森林公園副展區長達65天，整體舉辦時間較長，合理預估將吸引1500萬參觀人次。

交通局長葉昭甫指出，參觀人次不等於交通疏運人次，兩者定義不同。交通疏運人次必須考量疏運接駁能量、場地、周邊交通環境等，並參考歷年燈會接駁經驗，專業評估後預估為500萬人次，交通局會妥善處理各項交通疏運措施。

(中時 )