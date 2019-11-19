新北市汐止區洪姓男子今年5月間遭人埋伏開槍警告，洪男中槍在地上爬行又被開2槍，導致小腿、腳掌受傷，案發後林姓槍手由律師陪同，到鄰近的警局自首，並稱2個月前因行車糾紛種下禍因，近日恰巧發現洪車子停放在前女友家附近，才會開槍恐嚇並沒有要致人於死。士林地院審結，依殺人未遂判處有期徒刑6年，可上訴。

20歲男子林佳勳退伍後閒賦在家，今年2月間在南港、汐止附近與41歲洪姓男子的轎車發生糾紛，林稱當時車上有女朋友，一直隱忍沒有惡言相向，數月後與女友分手，某次前往女友住家，看到洪的車子停放在路邊，才計畫5月24日凌晨12點42分持槍在旁等候開槍恐嚇洪男。

洪稱下車步行時回頭見背後人影，發現林手上拿著手槍，拔腿要跑到對面的騎樓躲藏，接著腿部劇痛倒地，在地上爬行想要尋找掩蔽物，又被開2槍，送醫救回一命，小腿、腳掌已粉碎性骨折。

林辯稱第1次開槍，自己被巨大聲響嚇到，對著路面開槍，只想要警告洪男，並沒有要殺人，犯案後只要想趕快逃跑。林在1點4分由律師陪同到北市南港警分局自首，交出犯案用槍枝。辯護人則稱，彈夾內還有7顆子彈，如果要殺人，會把彈夾內子彈都打光，因此證明被告沒有殺人的主觀犯意。

判決指出，洪男當時在路上奔跑，林又說自己沒有受過開槍訓練，在3公尺遠的近距離開槍，林也承認無法保證命中洪男的位置，極可能會打中要害，導致洪男因此喪命。但因林男犯案後主動到警局自首，符合減刑規定，依非法持有手槍，判處有期徒刑2年4月，併科罰金20萬，殺人未遂部分則判處有期徒3年10月，應執行有期徒刑6年，併科罰金20萬，沒收半自動制式手槍。

(中時 )