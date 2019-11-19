議長許修睿（左）和市長林智堅（中）在光鎮里民眾活動中心頂樓的城市菜圃，挖土種菜苗。（羅浚濱攝）

新竹市政府投入1691萬元新建「光鎮里民眾活動中心」，19日由市長林智堅和市議會議長許修睿等人剪綵啟用，2人並到該中心頂樓的城市菜圃，挖土種菜苗，希望未來社區居民可在這裡「想吃什麼自己種！」凝聚居民感情也打造樂齡生活環境。

過去，光鎮里如要辦理活動，只能借用南大宮前廣場或志工巡防協會的場地，市府積極協調回收被占用的育賢國中部分校地，興建1樓有集會堂、廚房、哺乳室、無障礙廁所及電梯，2樓可作為會議室和研習教室的活動中心。

最特別的是，屋頂加入城市菜圃及屋頂花園的設計，使社區居民能享受「城市農夫樂」，也達到綠美化與室內降溫的效益，另設有雨水回收池，將回收雨水澆灌植栽使。

市長林智堅表示，他上任後投入超過5億整建22處活動中心和里集會所，如今終於讓光鎮里有專屬的里民活動中心，要感謝議長許修睿及議員大力支持，育賢國中校長黃淑文校長協助推動，讓校園與社區能共融、共好。

林智堅指光鎮里民活動中心提供長青學苑與C級長照站的服務，將成為社區居民課程研習和休閒育樂的優質集會空間，透過健全的功能，全方位照顧長輩。

(中時 )