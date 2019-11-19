吳敦義抱著支持者痛哭。（圖／本報系資料照）

距2020大選僅剩50幾天，國民黨卻因不分區立委提名，而陷入空前低潮，最新民調顯示，國民黨的政黨票支持度首度跌破三成。在此危急時刻，傳出前新北市長朱立倫將擔任韓國瑜全國競選總部主委，外界形容這是「韓朱聯手拚逆轉勝」。對此，「宅神」朱學恒另有見解，認為朱立倫此舉只是不想成為敗選禍首，更直言「敦義，（敗選）這個擔子還是你來扛吧」。

朱立倫18日上午南下雲林為國民黨立委候選人張嘉郡、謝淑亞助選，對於是否接任總統候選人韓國瑜全國競選總部主委一事，表示他和韓「一直有共識」，不會計較個人位置，會尊重韓市長的選戰安排。外界解讀這段話，認為朱已默認將接韓競總主委，強強結合，要替選情落後的國民黨拚逆轉勝。

不過「宅神」朱學恒卻在臉書諷刺表示：「與其說是逆轉勝，不如說是不要成為敗選禍首。敦義，這個擔子還是你來扛吧」。

對於宅神的解析，網友紛回：「阿宅又吃了誠實豆沙包 一針見血」、「好個郭義扛，非常認同不能再高了」、「朱也想當清秀善良美男子」、「大家都安全下莊了阿，敗戰投手肯定是吳，就算贏了，吳也是無關勝負」、「真要逆轉勝,當初就去當副手啊」。

(中時電子報)