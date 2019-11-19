修復工作現場，文物醫美手術區。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

因應孔廟大成殿震損修復工程而暫時卸下的「萬世師表」等八方御匾，移師鄭成功文物館展示，南市文化資產管理處10月起啟動修復御匾工作，300多年來頭一遭搬家的御匾，預計明年春天復位，難得的是，修復過程全程開放參觀。

文資處指出，御匾始於清康熙皇帝南巡前往山東闕里祭祀時，為明確推崇儒家地位，弘揚其文教貢獻，御筆賜書「萬世師表」並送往各地重要的孔廟，自此，御賜匾額成了清朝歷任皇帝賦予孔廟的殊榮，由於中國大陸歷經文革，台南孔廟因而成為擁有當世尚存最完整八方御匾的文廟。

八方御匾首度同時進行展出與修復，是300多年來僅見，具珍貴歷史象徵意義，也反映出台南淵長的文化歷史。市府藉大成殿御匾卸下展覽機會邀請修復師公開修復，巧手良匠技藝傳達古物修復倫理，也讓展出更富教育意義。

最近不少民眾來到鄭成功文物館，有機會看到修復師手持熨斗，小心翼翼地往突起的色塊局部輕輕下壓，再頓點停留反復加溫回壓，整復凹凸不平的匾面；後期還要運用加固與全色手法回復御匾風采，工序費時也費神。

參與的修復師表示，修復前必須先進行健檢及清潔，發現各方御匾因年事甚高，出現裂痕、起甲、水漬、皺縮、鬆脫、生物排遺、磨損、空鼓等壞損狀況，每一個細節都需要謹慎並耐心處理，保留真實性，避免抹掉歷史痕跡。

文資處表示，八方御匾展示與修復，有助提升國人對珍貴文物的關注，提供文物保存正確觀念，達到建構完善文物守護網的目標，八方清代御匾預計明年春季祭孔前歸位至大成殿屋架上，未來，御匾「下凡」近在眼前的機會難再。

本次修復期間特別配合鄭成功文物館開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時，全程開放參觀。即日起至12月7日止每周六下午2至3時，文資處也與台南市文化資產保護協會合作舉辦專題導覽，修復師及專家學者將親自帶領參觀者，以不同階段的修復工序探究修復倫理，除了敘說御匾豐富生命史，更傳達正確文物修復觀念及意義，讓大家近距離見證御匾回春。

(中時 )