台南市6個立委選區中，第4選區選情最膠著，分屬藍綠陣營的兩位林姓女將近日為選舉旗幟爭端隔空互槓，國民黨參選人林燕祝19日下午到台南地檢署按鈴，控告民進黨對手違反選罷法。林宜瑾陣營表示等收到公文，有需要會提誣告。

總統、立委大選剩60多天，國民黨、民進黨在台南市6個選區選情逐漸升溫，第4選區戰況最激烈，因為雙方評估選情五五波，在伯仲之間，林燕祝與林宜瑾兩位女悍將頻頻隔空交手。

林燕祝陣營日前才因選舉看板遭人燒毀，報警並懷疑是對手所為，林宜瑾陣營16日發現永康重劃區的文宣旗幟遭人撤換成林燕祝的旗幟，向警方備案。隔日林燕祝又宣稱插在大康休閒農場的20幾面旗幟被人拔起丟下山溝，再向警方報警。

林宜瑾18日隨即在臉書上回擊對手「打人喊抓人」、「作賊喊抓賊」，說明旗幟遭人偷換過程，並正式報警提告竊盜案。

林燕祝不滿對手發文內容影射自己，19日正式到台南地檢署按鈴提告林宜瑾意圖使人不當選，涉嫌違反選罷法。

林宜瑾回應，會等收到台南地檢署公文，看公文內容再說，有需要會提出誣告。

台南市藍綠立委選情以第4選區戰況最接近，雙林近期動作頻頻，你來我往互不相讓，成為6區戰況最精彩的選區。

(中時 )