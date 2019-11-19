象鼻國小泰雅族學童以天籟嗓音，演唱原住民歌謠，優美歌聲迴盪車站大廳。（高鐵苗栗站提供／巫靜婷苗栗傳真）

象鼻國小泰雅族學童以天籟嗓音，演唱原住民歌謠，優美歌聲迴盪車站大廳。（高鐵苗栗站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣象鼻國小位於泰安鄉山區，全校僅39名學生，皆為泰雅族人，許多學生因家庭經濟環境不佳、上下山路途遙遠，鮮少離開山區出遊，台灣高鐵關懷弱勢、善盡社會責任，19日致贈車票，讓50名師生到高雄左營1日遊，學生以天籟嗓音回饋，祥和樂曲迴盪高鐵大廳。

泰安鄉象鼻國小是苗栗縣內少數極偏遠的原住民學校，有學生甚至得徒步走上1.5小時才能上學，搭高鐵更是遙不可及的夢想，高鐵苗栗站得知後，首次捐贈50張苗栗往左營的高鐵車票給象鼻國小，讓孩子能夠一圓校外教學之夢，19日舉行贈票儀式，學生開心之餘，更身著傳統服務，以優美歌聲感謝高鐵協助。

校方指出，對於當地原住民孩子而言，搭乘高鐵是既難得又新奇的特殊體驗，藉由搭乘高鐵，給予學生對環境的體驗與學習的機會，探索南台灣美好風光，更鼓勵孩子們，不要忘記社會各界提供的關懷與幫助，持續學習、成長，有朝1日不忘回饋社會。

高鐵苗栗站站長陳欣宜表示，高鐵公司善盡企業社會責任，持續關懷協助社會弱勢族群，希望幫助孩子們體驗高鐵列車的便捷，感受社會溫暖，留下美好回憶，高鐵不僅提供安全、快速、準點的運輸服務，更期盼透過此次體驗之旅，傳遞愛與關懷，實踐「引領進步、創造美好的生活平台」的願景。

(中時 )