傳退將吳斯懷之所以無法退出國民黨不分區名單，是因基於軍中倫理及黃復興力保所致。不過，台北市議員鍾小平揭內幕表示，黃復興根本沒有非要吳斯懷不可，前陸軍542旅旅長于北辰和前國防部發言人羅紹和都是可接受人選，請不要把一切責任推給黃復興黨部。若吳非黃復興力挺，那背後有力人士到底是誰？鍾就直指是黨主席吳敦義。

國民黨20202大選不分區立委名單出爐，引起黨內大反彈，黨中央雖召開臨時中常會以平息憤怒，但外界點名的吳斯懷仍穩居第四，再度引發爭議。據悉，吳斯懷之所以未被換，理由除了吳敦義要顧及國民黨軍警系統鐵票外，還有基於軍中倫理，不得不保吳斯懷在名單上。

但鍾小平在政論節目《年代向錢看》親揭內幕，他直言，黃復興並沒有反對保吳斯懷，不管是于北辰、羅紹和，或是黃復黨部主委金恩慶自己，其實大家都可以接受。所以請不要把一切責任都推給黃復興黨部，至於到底是誰力挺吳斯懷到底？鍾直言，「吳主席挺很簡單」！

(中時電子報)