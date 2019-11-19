新店碧潭地景藝術「幾米超級月亮」打造15米巨大版漂浮月亮，9月展出以來，吸引許多民眾前往朝聖打卡，原訂在11月21日結束展出，新北市府19日宣布，配合聖誕及跨年假期將至，將延長展出至明年元旦，讓更多民眾感受夜幕中溫暖光輝的美好景色。

繪本大師幾米的經典創作《月亮忘記了》繪本今年滿20周年，幾米特別打造15米巨大版「超級月亮」地景藝術作品，象徵著溫暖、呵護與守望，療癒了許多孤單的心靈，白天會看到小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣，夜晚則能觀賞三個月亮相互輝映、散發撫慰人心光芒。

新北市觀旅局指出，幾米超級月亮傳遞出「最孤獨的時候，最溫暖的陪伴」的意涵，牽引出人們心中療癒回憶，在耶誕節及跨年時期，適合與家人、朋友及伴侶一同前往感受。

觀旅局表示，當地除了有起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，還有歷史悠久的吊橋、瑠公圳遺址、吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，都值得遊客造訪，還可以到隔壁的烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及體驗烏來部落文化，規畫充實的新店烏來一日遊。

(中時 )