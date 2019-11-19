雪梨空污嚴重 政府呼籲人民待在室內 14:192019/11/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲東岸周二因強風而擴大野火規模，產生的濃煙已覆蓋居住500萬人的大城雪梨，政府因此呼籲人民儘量留在屋內。 澳洲目前正處炎熱乾燥氣候，也是容易引起野火時期，本月以來野火已造成至少4人死亡，燒毀逾300個房舍。 在新南威爾斯和昆士蘭州近日發生逾約130件野火，產生的濃煙使雪梨籠罩在煙霾之中。 官方指出，雪梨部分地區空氣品質已達危險水準的10倍，建議有氣喘和呼吸道問題的民眾儘可能留在室內，避免戶外活動。 (工商 ) #野火 #雪梨 #室內 #澳洲 #濃煙 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳、美聯手 挑戰陸稀土地位 04:092019/11/15 全球財經 破紀錄！倫敦飛雪梨19小時看2次日出 14:052019/11/15 國際 蒙牛收購貝拉米 獲澳洲政府批准 15:102019/11/15 財經 代購也沒用！陸商收購澳洲知名奶粉品牌 12:222019/11/16 國際 援助野火災民 民眾連署籲取消雪梨跨年煙火 21:432019/11/16 國際 戳到最深處 男被鱷魚咬住伸姆指戳爆牠眼脫困 00:192019/11/17 社會 澳洲男子垂釣遭2.8米巨鱷偷襲 手指插鱷魚眼保命 19:532019/11/17 國際 富商演活黃金配角 馮嘉怡雙面人生 04:102019/11/18 時尚娛樂 北捷地下街火警 竟是醉漢燒陽傘 13:362019/11/18 社會 兩國關係緊張 澳洲結束對陸人權夥伴關係 18:102019/11/18 國際 國際熱門新聞 影》港警包圍理大 近百示威者上演驚天出逃記 - 國際 醫護與記者也拘捕？港警直指這關鍵 - 國際 比汽油彈可怕！港3大學化學品遭竊 這2樣最致命 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 時事 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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