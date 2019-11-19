澳洲東岸周二因強風而擴大野火規模，產生的濃煙已覆蓋居住500萬人的大城雪梨，政府因此呼籲人民儘量留在屋內。

澳洲目前正處炎熱乾燥氣候，也是容易引起野火時期，本月以來野火已造成至少4人死亡，燒毀逾300個房舍。

在新南威爾斯和昆士蘭州近日發生逾約130件野火，產生的濃煙使雪梨籠罩在煙霾之中。

官方指出，雪梨部分地區空氣品質已達危險水準的10倍，建議有氣喘和呼吸道問題的民眾儘可能留在室內，避免戶外活動。

(工商 )