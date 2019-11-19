一艘29噸級慶尚南道統營船籍漁船今天清晨在濟州島海域失火，造成1名船員罹難、11人失蹤。南韓總統文在寅指示動員有關部會及海軍、海警迅速展開救難。

南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台發言人高旼廷發布新聞簡訊稱，總統文在寅指示全力搶救濟州海域起火漁船及失蹤船員。

簡訊指稱，文在寅強調，在寒冷水溫及強浪下，迅速搶救起火漁船上的船員最重要，希望行政安全部、海洋水產部、海警、海軍等同心協力，迅速展開有效的救難任務。

文在寅也表示，將透過駐韓越南大使館提供罹難越南籍船員家屬前來韓國等一切支援。

報導指出，慶尚南道統營船籍的一艘29噸級漁船於今天上午7時5分在距離濟州島西方76公里海域發生起火事件，海警於10時21分在距離起火漁船南方7.4公里海上發現60歲金姓韓國漁民，但已失去生命跡象。

這艘漁船上共有12名船員，包括6名南韓公民及6名越南公民，目前確認1人死亡、11人失蹤。

(中央社)