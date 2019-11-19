《大政治大爆卦─無色覺醒》再見韓市長! 韓與隨扈相擁泣別 打臉1450種種抹黑？ 14:212019/11/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政昨日至中選會正式登記參選，兩人的維安工作開始由國安局接手，原先高雄市警局所指派的隨扈卸下任務，經過了幾個月的相處，在離別時刻彼此都感到不捨，韓也在交接時與他們每人相擁，想起幾個月來與韓國瑜相處的點點滴滴，隨扈個個都紅了眼眶，畫面令人動容。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 小英才是真豪宅王 遭疑國家機器滅瑜 08:002019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 韓國瑜登記完這一幕 韓粉想起北農跟著哭了 15:392019/11/18 政治 韓國瑜批蔡亂撒錢 完全沒投資年輕人 17:482019/11/18 政治 總統大選登記起跑 國政配有信心 04:102019/11/19 兩岸新聞 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 08:222019/11/19 政治 邵曉鈴陪同登記 莊子富要當韓國瑜治國好助手 10:552019/11/19 政治 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 戳破！陳揮文：小英場子滿滿「假國旗」 - 政治 街頭民調不夠看！她驚爆「計程車民調」 韓支持度嚇死小英 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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