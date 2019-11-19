國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政昨日至中選會正式登記參選，兩人的維安工作開始由國安局接手，原先高雄市警局所指派的隨扈卸下任務，經過了幾個月的相處，在離別時刻彼此都感到不捨，韓也在交接時與他們每人相擁，想起幾個月來與韓國瑜相處的點點滴滴，隨扈個個都紅了眼眶，畫面令人動容。

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