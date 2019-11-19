動保處防疫人員於新北市禽理貨場進行咽喉及肛門拭子採樣。（新北市動保處提供／譚宇哲新北傳真）

冬季是禽流感好發時節，新北市地處候鳥渡冬遷徏必經之地，是禽流感高風險區，目前暫無流感疫情，新北市動保處日前針對禽場、理貨場及多處野鴿聚集區域加強消毒，並針對寵物鳥園、禽場、屠宰場主動監測，檢測採樣雞隻172件，做好各項預警防疫措施。

動保處指出，今年9月12日防檢局公布通報高雄旗山養鴨場首次有H5N5亞型高病原性禽流感疫情，目前新北市雖無禽流感疫情，仍持續加強禽流感防疫宣導，也提醒養禽業者應時刻提高警覺，以防病毒入侵。

動保處表示，動保處提前部署禽流感防疫措施，包括每周皆派員協助禽流感高風險區周邊場區及鄰近道路擴大消毒，督導新北家禽屠宰場加強查驗來源家禽健康證明書及運禽車輛消毒紀錄。

另外，針對民眾通報野鳥屍體，動保處皆進行加強快篩檢測，15分鐘便可檢測出有無感染禽流感病毒，截至目前44件皆為陰性無禽流感疫情。

動保處提醒，防範禽流感，禽肉和蛋類應煮熟食用，不購買或飼養來路不明禽鳥，不餵食野鴿，避免讓野鴿聚集不散，降低野生禽鳥傳播疫病風險；民眾如有發現大量死亡禽鳥則應提高警覺，立即報動保處禽流感快篩部隊進行檢驗，加強防疫工作。

農業局長李玟表示，新北市養禽場雖未曾發生禽流感病例，但防疫不可掉以輕心，業者應每日觀察場內動物健康情形，如有疫情不通報者，除撲殺不補償外，將依《動物傳染病防治條例》第43條處以5萬以上100萬以下罰緩。

(中時 )