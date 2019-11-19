宜蘭南方澳大橋10月1日崩斷，造成6死多傷，主管單位台灣港務公司董事長吳宗榮因此辭職下台，港務公司於本月初提出懲處報告，卻因未追朔前朝而遭交通部退回。港務公司代理董事長黃玉霖指出，已收到新提出的檢討名單，周五前將提報交通部，據了解，歷任董事長、高層長官等均有在該份懲處名單內。

港務公司月初針對斷橋事故繳交懲處名單，但交通部長林佳龍表示，該份名單沒有擴及到點交時期，內容不夠完整，已要求進行補充與更改。他指出，南方澳大橋被認定由港務公司維管，「我們要負很大責任」，未來怎麼改進，要先把責任釐清，必要懲處必須回溯到更早之前。

港務公司副總王派峰上周指出，懲處名單將針對兩大部分檢討，包括未能察覺維管橋樑需有更完善檢測、未能適時督導職員建立檢測制度。懲處對象將回溯至宜蘭縣府移交之時是否妥善交接，檢討21年來經手的職員與主管，預計本月底提出懲處名單、下月完成懲處程序。

王派峰強調，懲處不會僅針對基層人員，未盡督導職責的主管也會列入名單內。黃玉霖表示，目前已收到新的懲處名單，確認完畢後將在本周五前呈報交通部，由交通部核定。

針對懲處人員名單，黃玉霖僅表示，都是以主管職人員為主，歷任董事長也都會在檢討範圍內，歷任董座包括蕭丁訓、張志清、吳盟分、吳宏謀、王國材、吳宗榮，且本次調查有港務公司、交通部航政司、人事處等均有參與，調查將更公開透明。

(中時 )