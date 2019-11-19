食藥署今公布邊境不合格名單，其中一項為中國大陸製造的Subway潛艇堡包裝紙，溶出的不純物分別超標3.43倍及2.45倍，1849.5公斤的產品需退運或銷毀。醫師表示，溶出試驗不合格代表產品品質不良，具體的危害不明確。民眾用餐時，應盡量選擇玻璃、瓷器、不鏽鋼等耐高溫容器。

依據食藥署規定，產品進行正庚烷溶出試驗、氯仿可溶物試驗時，溶出的不純物不能超過30、40ppm。食藥署今公布邊境查驗不合格名單，發現中國大陸所製造的Subway潛艇堡包裝紙進行前述試驗時，分別測出103ppm、98ppm的不純物，等同超標3.43倍、2.45倍，不符合《食品安全衛生管理法》第17條規定。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，正庚烷溶出試驗、氯仿可溶物試驗超標，代表產品品質不良，具體的健康危害不明確。他提醒民眾，許多包裝紙都含有塑膠膜，使用時應注意食物不要過熱。用餐時，應盡量使用玻璃、瓷器、不鏽鋼材質的容器盛裝食物。

Subway潛艇堡包裝紙由鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司製造，台灣德柏包裝材料股份有限公司進口，不合格量共計1849.5公斤。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，食藥署已要求廠商進行退運或銷毀。

(中時 )