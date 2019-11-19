外送行業雖然盛行，但外送員的安全也需要注意，一名女外送員抱怨，她日前接到一張回收廠的單，需要經過一條暗巷才能抵達，不僅如此，路上還有很多很兇的狗，這樣的經驗讓她直呼，「在熊貓的日子裡，這真的是最想離開的節骨眼」。

原PO在臉書《靠北熊貓》指出，之前送餐接過這張回收廠的單子，抵達之前需要經過很昏暗的巷子，但這次因為是在白天，所以沒有多想直接騎進去，沒想到，突然有好幾隻狗衝出，回收廠當時大門深鎖，原PO驚恐表示，「當下只想回頭離開，但後面又有其他狗過來，完全被狗狗們霸凌，四五隻狗不讓我走」。

過了一陣子回收廠門打開，原PO回憶，「女客人把狗狗叫到旁邊，我才鬆一口氣，想快點送完餐走人，但狗狗們還是在旁邊咆哮，客人完全沒有跟我道歉，只是隨便念念狗」。

正當客人離開，狗狗們又開始對著原PO咆哮，主人也無法控制，只是揮揮手要她趕緊離開，而原PO就這樣一路被瘋狗追至大馬路，原PO心有餘悸的說，「我已經嚇得直發抖」。

女外送員分享驚恐外送經驗。（摘自臉書《靠北熊貓》）

文章一出，釣出了不少有類似經驗的同行留言，「我有遇過被狗追整條巷子都是我的慘叫…叫到客人出來取餐電話都不用打了」、「我曾經也一路被狗追 一路叫到大馬路」、「我曾經被 5 隻狼狗＋ 10 隻土狗追殺，我養毛孩但是我不會生氣，因為這是毛孩的職責」、「我有被追過，而且路也不是柏油路」。

(中時電子報)