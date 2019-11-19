公老坪「柿葉紅」秘境位於旱溪步道附近，漫步柿林隧道，彷彿世界被紅葉洗版。（王文吉攝）

公老坪種植20公頃柿樹，部分柿葉逐漸轉黃變紅，預估在12月初「全紅」。（王文吉攝）

秋冬除有楓紅美景，台中公老坪柿葉也悄悄變色，當地種植20公頃柿樹，每到秋冬交替之際，柿葉由綠變紅，紅葉染遍山林，景色媲美楓紅。公老坪社區發展協會理事長陸冠全表示，柿樹為落葉喬木，「柿葉紅」預估在12月初進入最佳觀賞期，約可持續1個月。

公老坪滿山翠綠的柿葉逐漸轉黃變紅，彷彿上帝打翻了調色盤。（王文吉攝）

公老坪除有「柿葉紅」美景，也盛產柑橘，冬季推出一系列採果、'野餐活動。（王文吉攝）

公老坪除有「柿葉紅」美景，也盛產柑橘，冬季推出一系列採果、'野餐活動。（王文吉攝）

公老坪種植20公頃柿樹，除有俗稱紅柿的四周柿，還有富有、次郎甜柿等，媲美楓紅的柿林集中在旱溪步道附近。每到初秋季節，日夜溫差讓青綠柿葉逐漸轉黃，入冬後蕭瑟冷風，催紅了柿葉，為滿山翠綠換上斑斕紅妝。

冬遊公老坪，除能欣賞滿山遍野「柿葉紅」，還可到觀光果園享受採果樂趣。陸冠全表示，冬天正好是椪柑產季，11月24日將推出「柑橘體驗一日遊」，還將帶領遊客前往旱溪步道朔源，漫步紅葉夾道的柿林隧道秘境。

此外，全台唯一橘子主題的野餐派對「公老坪柑橘野餐日」將在12月1日登場，當天有柑橘遊樂園、柑橘香皂DIY及柑橘公仔彩繪等，還有採果樂及草地音樂會等。因去年野餐日大爆滿，陸冠全籲遊客及早報名，一同上山同樂，伴隨和煦暖陽，享受美好的冬日時光。

(中時 )