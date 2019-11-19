近來高麗菜價格疲軟，許多農民擔憂去年底的崩盤狀況再現，農糧署署長胡忠一今天表示，最近價格是有下跌，但還在合理範圍內，農糧署會秉持三支箭的政策繼續努力，盼能讓高麗菜價維持在10～15元間。

胡忠一今天出席「產銷履歷花生粽上市發表記者會」，被問及高麗菜價相關議題時表示，今年8月農糧署就已公告高麗菜面臨超種問題，呼籲農民轉種其他作物，但超種狀況仍然維持至今。

他分析，目前高麗菜顯然是因量太多造成價跌，今天批發市場價格約11.1元，品質好的可以站上30元，還是很合理的價格。

胡忠一表示，據全國統計，高麗菜送到台北市場，包含生產成本、運費的價格約在5.2元左右，農委會會持續監控高麗菜價，並延續三支箭政策幫助農民。

農業三支箭是農委會近來推出的政策目標，包含擴大行銷、加工製造以及拓展外銷，胡忠一說，會持續在公營企業、希望廣場、圓山花博等直銷市場推廣高麗菜，其次可將高麗菜做成酸菜、水餃等加工品，最後則是擴大出口，例如銷往加拿大的高麗菜就是最好的例子。

(中時 )